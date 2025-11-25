Бывший вице-мэр из ХМАО пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

Прокуратура направила в суд дело бывшего вице-мэра Нефтеюганска Бондаренко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Нефтеюганска передала в суд дело бывшего вице-мэра Алексея Бондаренко, который обвиняется в незаконной передаче земли, где планировалось постройка художественной галереи, под супермаркет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В 2020 году обвиняемый, действуя в составе группы лиц с тремя местными предпринимателями, решил незаконно приобрести право на муниципальный земельный участок для строительства объекта торговли. Обвиняемым удалось получить у муниципального образования в аренду участок, предназначенный под строительство здания Художественной галереи „Югория“ — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры.

В 2022 году на участке было возведено нежилое строение, а Бондаренко подписал документы о вводе его в эксплуатацию. Также, в обход закона, обвиняемый заключил договор купли-продажи и продал земельный участок по заниженной цене.

