Общество

Полиция поймала жителя ХМАО с 77 килограммами черной икры

25 ноября 2025 в 09:51
Икра направлена на экспертизу

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники УМВД по Хабаровской области поймали жителя Ханты-Мансийска с 77-ю килограммами контрабандной черной икры. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«154 пластиковых контейнера с икрой рыб семейства осетровых общим весом 77 килограммов изъяли из незаконного оборота мои коллеги из УМВД России по Хабаровскому краю. По подозрению в совершении преступления задержан житель Ханты-Мансийска», — написала Волк в своем telegram-канале.

По версии следователей, мужчина работает водителем большегруза и более 10 лет перевозит различные товары с Сахалина в западные регионы России. Полиции задержала его в Хабаровске с мороженой кетой и нелегальным товаром — пластиковыми контейнерами с черной икрой. Югорчанин пояснил, что купил ее у неизвестного за 300 тысяч рублей.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

