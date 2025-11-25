Полиция поймала жителя ХМАО с 77 килограммами черной икры

Икра направлена на экспертизу Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники УМВД по Хабаровской области поймали жителя Ханты-Мансийска с 77-ю килограммами контрабандной черной икры. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«154 пластиковых контейнера с икрой рыб семейства осетровых общим весом 77 килограммов изъяли из незаконного оборота мои коллеги из УМВД России по Хабаровскому краю. По подозрению в совершении преступления задержан житель Ханты-Мансийска», — написала Волк в своем telegram-канале.

По версии следователей, мужчина работает водителем большегруза и более 10 лет перевозит различные товары с Сахалина в западные регионы России. Полиции задержала его в Хабаровске с мороженой кетой и нелегальным товаром — пластиковыми контейнерами с черной икрой. Югорчанин пояснил, что купил ее у неизвестного за 300 тысяч рублей.

