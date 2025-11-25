При пожаре квартиры в Нижневартовске пострадали двое детей. Об этом сообщили в МЧС по ХМАО-Югре.

«Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Московкина поступило в 11:52. Первое подразделение прибыло через пять минут, наблюдался черный дым из окна на 3 этаже. В 12:05 пожарные обнаружили и передали медикам двух несовершеннолетних детей, находившихся без сознания», — сказано в сообщении.