При пожаре квартиры в ХМАО пострадали дети. Фото

25 ноября 2025 в 13:41
Пожарные спасли детей из пожара

Пожарные спасли детей из пожара

Фото: Илья Московец © URA.RU

При пожаре квартиры в Нижневартовске пострадали двое детей. Об этом сообщили в МЧС по ХМАО-Югре.

«Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Московкина поступило в 11:52. Первое подразделение прибыло через пять минут, наблюдался черный дым из окна на 3 этаже. В 12:05 пожарные обнаружили и передали медикам двух несовершеннолетних детей, находившихся без сознания», — сказано в сообщении.

Пожар ликвидировали к 12:20, в тушении участвовало пять единиц техники и 14 сотрудников. Предварительно установлено, что жильцы сушили вещи на электроприборе, причины возгорания устанавливаются.

Пожар в квартире

Фото: МЧС Югры

