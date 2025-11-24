Экс-руководитель из госколледжа Кургана возглавил новую правительственную структуру
Алексей Суворов стал директором областного молодежного комитета
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывший руководитель воспитательной работы и социально-психологической службы Курганского государственного колледжа Алексей Суворов возглавил Областной молодежный центр. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы образования. Информация о назначении подтверждается на официальном ресурсе.
«Алексей Суворов назначен директором Областного молодежного центра. Это структура появилась недавно, подчиняется комитету по молодежной политике. Ранее Суворов работал руководителем воспитательной и социально-психологической службы Курганской области», — сообщил источник.
По данным СБИС, государственное автономное учреждение Курганской области «Областной молодежный комитет» зарегистрировано 13 ноября 2025 года. Подчиняется комитету по молодежной политики Курганской области. Указано семь видов деятельности комитета: зрелищно-развлекательная; деятельность в области фотографии; государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения; образование дополнительное детей и взрослых; образование в области спорта и отдыха, деятельность в области художественного творчества, деятельность по организации отдыха и развлечений.
Фото: Алексей Суворов, «ВКонтакте»
Алексей Суворов ранее работал преподавателем Курганского государственного колледжа. В 2023 году он вошел в топ лучших участников на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» на смене «Действовать». Проект, в создании которого поучаствовал курганский педагог, представили президенту Владимиру Путину. Суворов руководил образовательной программой «Наставки форума Утро». Также, судя по соцсетям, он развивается в карьере ведущего торжественных мероприятий в Кургане и области.
