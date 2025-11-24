В Шадринске десятки домов временно останутся без воды

В Шадринске отключат воду на несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске во вторник, 25 ноября, на девять часов отключат холодную воду в части многоквартирных и частных домов из-за планового ремонта сетей. Под ограничение с 8:00 до 17:00 попадут дома на нескольких улицах в городской черте. Об этом сообщает администрации Шадринска в своем telegram-канале.

«На время ремонта сетей водоснабжение отключат в многоквартирных домах по адресам: ул. Степана Разина, 27; ул. Октябрьская, 130, 132; ул. Ленина, 157, 159; ул. 4-го Уральского полка, 23; ул. Карла Маркса, 83; пер. Красный, 2», — говорится в официальном паблике.

Под отключение попадут и близлежащие частные дома по Пионерской (от 4-го Уральского полка до Щеткина); 4-го Уральского полка (от Пионерской до Октябрьской), Карла Маркса 79-113; Михайловской 94-114; Октябрьской 125-139. Власти рекомендуют сделать необходимый запас воды. Муниципальное предприятие «Водоканал» проинформировало, что подача воды будет возобновлена после завершения ремонтных работ в заявленный срок.

