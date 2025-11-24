Популярный блогер из TikTok рассказал, почему сохраняет курганский говор

Максим Лутчак рассказал об уникальности и голосе Кургана в своих видео Фото: Илья Московец © URA.RU

Максим Лутчак, популярный блогер родом из Курганской области, заявил, что не собирается менять свой уральский говор, несмотря на переезд в Москву. Он отметил, что гордится своими диалектными особенностями и словечками, которые знакомы людям с Урала, и считает это своей изюминкой. Об этом блогер рассказал в интервью telegram-каналу «Курганистан» на URA.RU.

«Моя речь с уральскими диалектами). Когда я говорю „пирожки с кисляткой“ или „валандаться“ или „это самое..“ — часто вижу удивление. Плюс то, что мы в Кургане говорим громко, немного крича. Но мне настолько нравится эта особенность, что я наоборот горжусь и своим говором и своими словечками, которые знакомы именно людям с Урала», — отметил Максим Лутчак в интервью.

Видеоблогер рос в Юргамышском округе Курганской области до 18 лет. С раннего возраста он увлекался творчеством, занимался танцами, снимал видео с друзьями и ходил в музыкальную школу. Переезд в Москву стал логичным шагом для реализации творческих амбиций: там он начал активнее развивать блогерскую деятельность, работал баристой и преподавателем голоса, а сегодня известен своими видеороликами о жизни разных поколений и офисной работе. В своих видео Максим отразил жизненные реалии, переплетая юмор и наблюдения, не забывая при этом свои корни и уральскую речь, которая отличает его среди других блогеров.

Продолжение после рекламы