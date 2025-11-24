В Кургане и Шадринске обещают аномальное тепло

В Курганской области потеплеет до +3 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане и Шадринске 25 ноября ожидается теплый день с дневной температурой до +4 градусов. До конца месяца дневная температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, ночная — от -5 до 0, с осадками в виде мокрого снега. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«В ближайшие 10 суток дневная температура в Кургане будет варьироваться от -1 до +4 градусов, а ночная — от -5 до 0. Самым теплым днем станет 25 ноября. „, — сообщает gismeteo.ru.

Синоптики отмечают, что несмотря на сохранение тепла в ближайшие дни, к началу декабря ожидается небольшое похолодание. Осадков за период прогнозируется немного, примерно 2 мм, что меньше средней нормы для этого времени года.

