В ХМАО на АЗС устроили дискотеки для автомобилистов

На автозаправках в ХМАО устроили дискотеки с участием коренных народов Севера Фото: Пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

На автозаправках в Когалыме (ХМАО) прошли танцевальные флешмобы в рамках всероссийской акции «Заправляем счастьем». Мероприятие организовала компания ЛУКОЙЛ, сообщили URA.RU в пресс-службе дочернего общества.

«Автозаправки ЛУКОЙЛа по всей стране стали площадкой масштабного танцевального марафона, а водители — участниками самой массовой в мире „ДискоТЭКи“ на АЗС. Когалым, несмотря на штормовой ветер порывами до двадцати метров в секунду, тоже активно заряжал энергией автомобилистов», — рассказали организаторы мероприятия.

В организации дискотек на АЗС приняли участие молодые специалисты ЛУКОЙЛа и студенты-нефтяники Фото: Пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Акция проходила с 18 по 20 ноября. На заправках в Когалыме заправляли позитивом когалымский DJ NON, а также молодые инженеры-нефтяники и студенты Образовательного центра.

Во время заправки водителям бесплатно предлагали горячий чай и кофе. Посетителям дарили сувениры — брелоки, мягкие игрушки и автомобильные аксессуары. Каждый сотый клиент получал сертификат на тысячу бонусных баллов.

На площадку также приехали представители коренных народов на оленьей упряжке. С ними могли сфотографироваться все желающие.