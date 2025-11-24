Квартира с джакузи или двушка без ремонта: что можно купить в ХМАО за маткапитал

В Радужном за маткапитал можно купить квартиру с ванной-джакузи Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

В Югре на средства материнского капитала реально приобрести отдельное жилье — от квартиры до дачи с возможностью прописки. URA.RU посмотрело, какие варианты есть на рынке без доплат из собственного кармана.

Размер маткапитала сегодня составляет от 690 до 912 тысяч рублей — в зависимости от года рождения ребенка и количества детей в семье. Этой суммы уже хватает на покупку бюджетной недвижимости в ряде городов округа.

В Радужном за 850 тысяч рублей предлагают квартиру на первом этаже пятиэтажки. В объявлении указано, что сделан ремонт, установлены подвесные потолки, а в ванной — угловая джакузи. Рядом находятся школа и магазин.

В этом же городе за 680 тысяч рублей продается двухкомнатная квартира. Объект реализуется банком и требует ремонта.

В Нижневартовске за аналогичную сумму можно приобрести комнату площадью почти 18 квадратных метров в бывшем общежитии. Дом девятиэтажный, есть лифт. Кухня и санузел — на две комнаты.

До миллиона рублей в ХМАО также можно купить дачу с пропиской. В Излучинске дом площадью около 80 квадратных метров с участком восемь соток стоит 900 тысяч рублей, что позволяет использовать материнский капитал для оформления сделки.