Магазины ХМАО уличили в продаже сигарет рядом со школами
Магазинам в Когалыме запретили торговать сигаретами у школ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Когалыме (ХМАО) Роспотребнадзор обнаружил семь магазинов, которые продавали сигареты рядом со школами. По закону, торговать табаком и никотинсодержащими продуктами запрещено ближе 100 метров от образовательных учреждений.
«В третьем квартале проведены семь выездных обследований точек продаж табачной и никотинсодержащей продукции. В ряде торговых объектов выявлено несоблюдение 100-метровой зоны от образовательных учреждений», — сообщили специалисты ведомства на официальном сайте.
Предпринимателям направили предписания об устранении нарушений. Их исполнение контролирует ведомство.
Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 14 торговых точек около школ, которые продавали сигареты и табачную продукцию. По закону, торговать табаком на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений запрещено
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!