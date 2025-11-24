Магазины ХМАО уличили в продаже сигарет рядом со школами

Магазинам в Когалыме запретили торговать сигаретами у школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Когалыме (ХМАО) Роспотребнадзор обнаружил семь магазинов, которые продавали сигареты рядом со школами. По закону, торговать табаком и никотинсодержащими продуктами запрещено ближе 100 метров от образовательных учреждений.

«В третьем квартале проведены семь выездных обследований точек продаж табачной и никотинсодержащей продукции. В ряде торговых объектов выявлено несоблюдение 100-метровой зоны от образовательных учреждений», — сообщили специалисты ведомства на официальном сайте.

Предпринимателям направили предписания об устранении нарушений. Их исполнение контролирует ведомство.

