Что обновят в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска

Власти ХМАО обсуждают проект обновления аэропорта Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО планируют масштабную модернизацию аэропортов Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Об этом заявил губернатор округа Руслан Кухарук на большой пресс-конференции. Агентство URA.RU подготовило подробный обзор предстоящих изменений в главных воздушных воротах Югры.

Сургут

Сургутский аэропорт ожидает крупная реконструкция. Власти ХМАО и акционеры аэропорта уже согласовали подход.

Сейчас готовится концепция обновления. После ее утверждения начнется проектирование и определение источников финансирования. Первые технические решения уже разрабатываются. Аэропорт хотят реконструировать без закрытия терминала, поэтапно, с полной заменой инфраструктуры.

Продолжение после рекламы

Проект обновления аэропорта в Нижневартовске Фото: Светлана Овчинникова @ URA.RU

Нижневартовск

Аэропорт имени Муравленко в Нижневартовске уже модернизируют. Проект реализует частный инвестор. Вложения составляют около 10 млрд рублей.

Работы идут сразу по нескольким направлениям. В аэропорту реконструируют пассажирский терминал, обновляют прилегающую территорию, топливозаправочный комплекс. Планируют построить телетрапы и закрытые переходы.

Региональные власти совместно с Минтрансом добиваются включения взлетно-посадочной полосы Нижневартовска в федеральную программу реконструкции. Это поможет привести аэропорт в соответствие с отраслевыми стандартами и современными требованиями эксплуатации.

Ханты-Мансийск

Аэропорту окружной столицы требуется не ремонт, а полная реконструкция. Взлетно-посадочную полосу построили в 1970-х годах, и она не справляется с нагрузкой от современных российских самолетов.

В аэропорту Ханты-Мансийска собираются обновить взлетную полосу Фото: Вадим Штейн © URA.RU

Ранее на капитальный ремонт полосы было заложено 3,2 млрд рублей на 2026–2028 годы, включая миллиард рублей федеральных средств. Однако окружные власти официально обратились в Совет Федерации с просьбой перевести проект в статус реконструкции. Стоимость обновленного проекта — 8,4 млрд рублей.

Дополнительно готовится концепция реконструкции привокзальной площади, поскольку пассажиропоток с 2019 года вырос на 14%, и действующая инфраструктура больше не справляется. Парковка будет расширена, улучшены подъездные пути.