В Сургуте определили лучшие школы
ТОП-10 лучших школ Сургута
Фото: Илья Московец © URA.RU
Лучшими общеобразовательными учреждениями Сургута стали лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., школа №10 и гимназия имени Ф.К. Салманова. Эти учреждения набрали самый высокий рейтинг и собрали наибольшее количество оценок и отзывов на платформе 2GIS. ТОП-10 школ города, которые родители оценили по достоинству, собрали в материале URA.RU.
Лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.
Учебное заведение набрало больше всего оценок, рейтинг составил 4,6 звезд. В отзывах пишут, что находятся в восторге от преподавателей, самого здания и пришкольной территории.
Средняя школа №10
Рейтинг школы — 4,6 звезд. Родители говорят, что в школе порядок и чистота, а также самые замечательные учителя, окружающие детей добротой и заботой.
Гимназия имени Ф.К. Салманова
Родители и ученики оценили общеобразовательное учреждение на 4,6 звезд. В отзывах сказано, что учреждение выделяется сильным педагогическим составом и приятной атмосферой.
Средняя школа №26
Оценка — 4,6 звезд. В комментариях написано, что школа очень хорошая, учителя доходчиво объясняют материал, а в столовой вкусно кормят.
Средняя школа №9
Средняя оценка всех корпусов школы — 4,6 звезд. Родители говорят, что школа новая и чистая, а коллектив внимательно относится к посещению уроков и грамотно объясняет предметы.
Средняя школа №8
Школу оценили на 4,6 звезд. Говорят, в учебном заведении прекрасные учителя и директор, а ученики с удовольствием бегут на уроки.
Средняя школа №29
Рейтинг учебного заведения — 4,5 звезд. В отзывах сказано, что школа хоть и не новая, но достойная. Учителя в заведении строгие, но понимающие.
Средняя школа №15
Рейтинг школы — 4,5 звезд. Ученики сообщают, что даже после выпуска остаются лишь теплые воспоминания об этой школе. Все учителя добрые, отзывчивые, всегда готовы помочь и объяснить.
Средняя школа №31
Родители оценили школу на 4,4 звезды. В комментариях говорится, что там хорошие учителя, вкусная столовая, добрый директор и отзывчивая приемная.
Средняя школа №46
Общеобразовательное учреждение получило 4,4 звезды. Ученики хвалят школу и говорят, что в ней приятная аура. Также в ней преподают опытные и грамотные учителя.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!