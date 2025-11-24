В Сургуте определили лучшие школы

ТОП-10 лучших школ Сургута Фото: Илья Московец © URA.RU

Лучшими общеобразовательными учреждениями Сургута стали лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., школа №10 и гимназия имени Ф.К. Салманова. Эти учреждения набрали самый высокий рейтинг и собрали наибольшее количество оценок и отзывов на платформе 2GIS. ТОП-10 школ города, которые родители оценили по достоинству, собрали в материале URA.RU.

Лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Учебное заведение набрало больше всего оценок, рейтинг составил 4,6 звезд. В отзывах пишут, что находятся в восторге от преподавателей, самого здания и пришкольной территории.

Средняя школа №10

Рейтинг школы — 4,6 звезд. Родители говорят, что в школе порядок и чистота, а также самые замечательные учителя, окружающие детей добротой и заботой.

Гимназия имени Ф.К. Салманова

Родители и ученики оценили общеобразовательное учреждение на 4,6 звезд. В отзывах сказано, что учреждение выделяется сильным педагогическим составом и приятной атмосферой.

Средняя школа №26

Оценка — 4,6 звезд. В комментариях написано, что школа очень хорошая, учителя доходчиво объясняют материал, а в столовой вкусно кормят.

Средняя школа №9

Средняя оценка всех корпусов школы — 4,6 звезд. Родители говорят, что школа новая и чистая, а коллектив внимательно относится к посещению уроков и грамотно объясняет предметы.

Средняя школа №8

Школу оценили на 4,6 звезд. Говорят, в учебном заведении прекрасные учителя и директор, а ученики с удовольствием бегут на уроки.

Средняя школа №29

Рейтинг учебного заведения — 4,5 звезд. В отзывах сказано, что школа хоть и не новая, но достойная. Учителя в заведении строгие, но понимающие.

Средняя школа №15

Рейтинг школы — 4,5 звезд. Ученики сообщают, что даже после выпуска остаются лишь теплые воспоминания об этой школе. Все учителя добрые, отзывчивые, всегда готовы помочь и объяснить.

Средняя школа №31

Родители оценили школу на 4,4 звезды. В комментариях говорится, что там хорошие учителя, вкусная столовая, добрый директор и отзывчивая приемная.

Средняя школа №46