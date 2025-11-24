Житель Сургута угрожал расправой школьнику, с которым поссорился его сын Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) полиция начала проверку после инцидента с участием местного жителя, который угрожал школьнику из-за конфликта между детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным матери подростка, конфликт между ее сыном и одноклассником произошел в школе и был улажен. Однако отец второго ребенка решил вмешаться и пришел к семье домой.

«Сначала позвонил — сплошной мат и оскорбления. Потом пришел домой и на меня напал, просил выдать ему ребенка для расправы, разгромил прихожую, швырял обувь по квартире. До этого искал ребенка по площадке среди других детей», — рассказала женщина. Ее сообщение опубликовал telegram-канал «К-Информ».

По словам соседей, которые вызвали полицию, мужчина вел себя агрессивно. В УМВД сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Решение будет принято по итогам процессуальной оценки.