Жителей ХМАО зовут работать сиделками за границу с зарплатой в 350 тысяч рублей
Сиделкам за границей платят в разы больше, чем в ХМАО
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ХМАО появились объявления о поиске сиделок для работы в домах престарелых Израиля. Кандидатам обещают доход от 290 до 350 тысяч рублей в месяц.
«Предлагаем работу в израильских домах престарелых с заработной платой от 290 000 до 350 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте бесплатных услуг.
Однако претендентам придется самостоятельно оплачивать перелет. Кроме того, при зарплате в 2–3,5 тысячи долларов ежемесячные расходы на проживание составят около 350 долларов, а разовая оплата медицинской страховки — примерно 60 долларов. Дополнительно можно заработать до 500 долларов за вечерние смены и работу в выходные.
Для сравнения, максимальная зарплата сиделки в Югре составляет около 115 тысяч рублей — такую оплату предлагают в пансионате «Дом для бабушки» в Радужном. В среднем по региону специалисты могут рассчитывать на 50 тысяч рублей в месяц.
