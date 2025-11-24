Логотип РИА URA.RU
Жителей ХМАО зовут работать сиделками за границу с зарплатой в 350 тысяч рублей

24 ноября 2025 в 17:17
Сиделкам за границей платят в разы больше, чем в ХМАО

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО появились объявления о поиске сиделок для работы в домах престарелых Израиля. Кандидатам обещают доход от 290 до 350 тысяч рублей в месяц.

«Предлагаем работу в израильских домах престарелых с заработной платой от 290 000 до 350 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте бесплатных услуг.

Однако претендентам придется самостоятельно оплачивать перелет. Кроме того, при зарплате в 2–3,5 тысячи долларов ежемесячные расходы на проживание составят около 350 долларов, а разовая оплата медицинской страховки — примерно 60 долларов. Дополнительно можно заработать до 500 долларов за вечерние смены и работу в выходные.

Для сравнения, максимальная зарплата сиделки в Югре составляет около 115 тысяч рублей — такую оплату предлагают в пансионате «Дом для бабушки» в Радужном. В среднем по региону специалисты могут рассчитывать на 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее  URA.RU сообщало, что одними из самых редкий вакансий в Югре стали смотритель аквариумных рыбок и специалист по прогулкам. Также среди необычных профессий оказались инструктор тренажера «Боинг» и тренер по киберспорту.  

