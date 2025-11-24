Пермская школа два года кормила детей опасной едой
Сотрудники учреждения использовали продукцию в пищу, не проверив наличие документов, которые подтверждают ее качество и безопасность
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ходе мониторинга социально значимых учреждений Пермского края с начала 2025 года были выявлены нарушения при поступлении продуктов питания. Они зафиксированы в 43 учреждениях, в том числе в МАОУ «Тюндюковская СОШ». Учебное заведение находится в Бардымском округе.
«В период с 19 февраля 2024 года по 31 октября 2025 года образовательное учреждение не осуществило гашение 194 ветеринарных сопроводительных документов на 4,7 тонны молочной, мясной и рыбной продукции. Сотрудники учреждения использовали продукцию в пищу, не проверив наличие документов, которые подтверждают ее качество и безопасность», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
Отсутствие информации о сырье создает риски в плане ветеринарно-санитарной безопасности и нарушает принцип прослеживаемости продукции в системе ФГИС «Меркурий», напоминают в ведомстве. В связи с этим Управление Россельхознадзора объявило предостережение школе о необходимости соблюдения обязательных требований в области ветеринарии.
