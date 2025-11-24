В Пермском крае похоронят погибшего на СВО рядового
В Пермском крае похоронят погибшего на СВО рядового Александра Токарева
24 ноября 2025 в 17:11
Прощание пройдет в Доме культуры Нытвы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ходе проведения СВО, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края. 25 ноября в Нытве состоится церемония прощания с рядовым гвардии Александром Токаревым.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. Вечная светлая память геройски погибшим землякам!», — написала администрация Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Александром Токаревым пройдет в Доме культуры Нытвы. Начало церемонии — в 10:00. Гражданская панихида состоится в 10:30.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал