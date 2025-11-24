В Пермском крае похоронят погибшего на СВО рядового

Прощание пройдет в Доме культуры Нытвы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ходе проведения СВО, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края. 25 ноября в Нытве состоится церемония прощания с рядовым гвардии Александром Токаревым.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. Вечная светлая память геройски погибшим землякам!», — написала администрация Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».