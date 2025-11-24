Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае похоронят погибшего на СВО рядового

В Пермском крае похоронят погибшего на СВО рядового Александра Токарева
24 ноября 2025 в 17:11
Прощание пройдет в Доме культуры Нытвы

Прощание пройдет в Доме культуры Нытвы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ходе проведения СВО, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края. 25 ноября в Нытве состоится церемония прощания с рядовым гвардии Александром Токаревым. 

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. Вечная светлая память геройски погибшим землякам!», — написала администрация Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 

Прощание с Александром Токаревым пройдет в Доме культуры Нытвы. Начало церемонии — в 10:00. Гражданская панихида состоится в 10:30. 

