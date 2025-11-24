Самые красивые женщины мира демонстрировали платья от пермского дизайнера. Фото, видео
В конкурсе приняли участие красавицы из разных стран Европы
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Участницы конкурса Miss Europe Continental вышли на сцену и красную дорожку в платье пермского дизайнера Татьяны Бауэр. Наряд демонстрировали «Мисс Колумбия» и «Мисс Индонезия». Фото и видео с проекта пермячка выложила в своем telegram-канале.
«На красной дорожке мы с „Мисс Индонезией“ Сиской Вахью Хастути появились в моих образах. По реакции публики и фотографов, могу сказать, что мы были очень красивыми. На сцене мое красное платье демонстрировала „Мисс Колумбия“. Результатом я довольна», — написала Татьяна Баэур.
Пермячка отметила, что «Мисс Индонезия» заняла пятое место, а «Мисс Колумбия» стала второй. Татьяна Бауэр поделилась впечатлениями о съемках проекта. Шоу снимали в несколько дублей для телевидения. По словам дизайнера, процесс был увлекательным и интересным.
Финал конкурса Miss Europe Continental прошел 22 ноября в Неаполе. Победу одержала представительница Германии Мелисса. Пермячка Татьяна Бауэр стала официальным дизайнером конкурса. Она создала эксклюзивный наряд для участниц. Татьяна Бауэр часто становится дизайнером международных мероприятий. Так, в 2024 пермячка представила коллекцию на показе в Дубае. Наряды высоко оценила бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.
Татьяна Бауэр и Мисс Индонезия представляют наряды на красной дорожке конкурса Miss Europe Continental
