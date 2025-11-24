Сергей Лазарев в Перми сменил концертную площадку и сократил количество шоу

Сергей Лазарев всегда собирает в Перми полные залы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Популярный певец Сергей Лазарев в этом году выступит в Перми в УДС «Молот» (16+). В прошлом он обычно выступал в ДК Солдатова. Также в рамках тура «Шоумен» певец даст не два, как обычно, а только одно шоу.

«2 декабря. Новый тур „Шоумен“. Концерт перенесен с 1 декабря на 2 декабря в УДС „Молот“», — указано на сайте Сергея Лазарева. Изначально выступление планировалось на привычной певцу площадке — в ДК Солдатова.