Пермская галерея продала на аукционе 16 картин
Вырученные средства пойдут на оснащение музея
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Перми на аукционе проданы 16 картин, которые художники создали в рамках арт-резиденции «Конный мир». Ее организовали конный комплекс в поселке Ферма и Пермская художественная галерея. Всего на аукционе удалось заработать 710 тысяч рублей, рассказали в галерее.
«На торгах были реализованы все лоты, подавляющее большинство из них — выше эстимейта (начальной стоимости). Самым дорогим лотом стала работа „Кто там? Большой малыш Капичиони“ Ольги Пешковой, которая ушла за рекордные 200 тысяч рублей. Всего было собрано 710 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Пермской галереи. Все деньги пойдут на реализацию программы по повышению доступности музея для незрячих посетителей — установку тактильных полос и создание тактильных копий экспонатов.
Как ранее рассказывало URA.RU, в рамках арт-резиденции «Конный мир» художники поселились в конноспортивном клубе, где не просто наблюдали за животными, но и ухаживали за ними. Параллельно они делали зарисовки и эскизы, а позже написали свои картины.
