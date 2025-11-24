Пермская галерея продала на аукционе 16 картин

Вырученные средства пойдут на оснащение музея Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Перми на аукционе проданы 16 картин, которые художники создали в рамках арт-резиденции «Конный мир». Ее организовали конный комплекс в поселке Ферма и Пермская художественная галерея. Всего на аукционе удалось заработать 710 тысяч рублей, рассказали в галерее.

«На торгах были реализованы все лоты, подавляющее большинство из них — выше эстимейта (начальной стоимости). Самым дорогим лотом стала работа „Кто там? Большой малыш Капичиони“ Ольги Пешковой, которая ушла за рекордные 200 тысяч рублей. Всего было собрано 710 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Пермской галереи. Все деньги пойдут на реализацию программы по повышению доступности музея для незрячих посетителей — установку тактильных полос и создание тактильных копий экспонатов.