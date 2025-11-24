Логотип РИА URA.RU
Московский метрополитен засудил пермячку за любовь к алкоголю

24 ноября 2025 в 17:58
Суд встал на сторону истца

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московский метрополитен отсудил у жительницы Перми 42 000 рублей. Это размер стипендии, которую она получила в корпоративном университете. Копия решения Орджоникидзевского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

«Пермячка намеревалась переехать в Москву и работать дежурным в метро. Для этого ей было необходимо пройти соответствующее обучение в корпоративном университете. На время обучения всем студентам выплачивается стипендия. В один из учебных дней пермячку заметили в корпоративном университете в состоянии алкогольного опьянения и отчислили», — говорится в решении суда.

Поскольку пермячке уже выплачивалась стипендия и она не прошла обучение, то метрополитен обратился в суд, чтобы вернуть деньги назад. Орджоникидзевский районный суд полностью удовлетворил требования метрополитена. Пермячка обязана выплатить компании 42 000 рублей за выплаченную стипендию, а также оплатить пошлину в размере 4 000 рублей.

