Стало известно, когда запустят скоростные «Ласточки» от Перми -II до Закамска

24 ноября 2025 в 18:17
24 ноября 2025 в 18:12
В рамках модернизации предполагается построить остановки и платформы, а также установить освещение

В рамках модернизации предполагается построить остановки и платформы, а также установить освещение

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми продолжается работа по реализации проекта организации движения скоростных поездов «Ласточка» до Закамска. Для осуществления проекта участок железнодорожных путей, принадлежащий одному из городских предприятий, передали в ведение ОАО «РЖД». С этой целью правительство Пермского края, завод, администрация Перми и ОАО «РЖД» заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве.

«После передачи участка предстоит провести его модернизацию. Запуск пассажирских перевозок по новому маршруту ожидается в 2030 году», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края. 

Протяженность участка, где запланированы работы, составляет семь километров. В рамках модернизации предполагается построить остановки и платформы, а также установить освещение. Маршрут скоростного поезда будет пролегать от вокзала Пермь-II до Закамска.

