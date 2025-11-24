В Перми заменят главную Новогоднюю ель на эспланаде
Этой зимой главная елка будет чуть выше
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми главная Новогодняя ель, которую устанавливают на городской эспланаде, в этот раз будет новой. Она станет выше на три метра.
«В этом году на городской эспланаде появится новая главная ель высотой 33 метра», — говорится на сайте мэрии Перми. Как сообщалось ранее, на эспланаде ледовый городок будет этой зимой посвящен произведениям уральских авторов Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка. Также в центре города установят горку для катания на сноубордах, лыжах и тюбинга.
В сезоне 2024/25 новогодняя ель, украшавшая эспланаду, была высотой в 30 метров. Ее устанавливали в центре Перми с 2019 года. Она состояла из 12 ярусов, имеющих заданные выносы, покрытые хвоей.
