В Перми заменят главную Новогоднюю ель на эспланаде

Этой зимой главная елка будет чуть выше Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми главная Новогодняя ель, которую устанавливают на городской эспланаде, в этот раз будет новой. Она станет выше на три метра.

«В этом году на городской эспланаде появится новая главная ель высотой 33 метра», — говорится на сайте мэрии Перми. Как сообщалось ранее, на эспланаде ледовый городок будет этой зимой посвящен произведениям уральских авторов Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка. Также в центре города установят горку для катания на сноубордах, лыжах и тюбинга.