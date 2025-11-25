В Копейске управляющая компания подала на банкротство за миллионные долги

Жителям Копейска придется выбрать другую управляющую компанию Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, управляющая компания «Квартал Сервис», обслуживающая микрорайон «Премьера», подала иск в Арбитражный суд региона о банкротстве. Задолженность организации только перед ресурсоснабжающими предприятиями составляет несколько миллионов рублей. В пресс-службе администрации Копейска URA.RU рассказали, что делать жителям микрорайона в случае удовлетворения иска.

«По нашим данным, задолженность УК перед коммунальными предприятиями составляет несколько миллионов рублей. Уже поданы иски от МУП „КСВВ“ на возмещение контрагентом почти четырех миллионов рублей задолженности», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

По данным источника URA.RU, к росту задолженности привела конфликтная ситуация между директором УК и ее учредителями. В результате суммарная задолженность по различным юрлицам контрагентов сейчас превышает 35 миллионов рублей. Первое заседание по иску о банкротстве назначено на 17 декабря.

