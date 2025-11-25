Челябинские врачи, спортсмены и творцы получат престижную награду от Митяева

Лауреатами премии «Светлое прошлое», которую проводит Олег Митяев, стали 11 челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одиннадцать выдающихся уроженцев Челябинской области стали лауреатами народной премии Олега Митяева «Светлое прошлое». В их числе — главный онколог УрФО Андрей Важенин, хоккеист Данис Зарипов и солист «Хора Турецкого» Евгений Кульмис. Церемония награждения пройдет 26 января в Театре драмы имени Наума Орлова в рамках празднования Дня образования в регионе, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда Олега Митяева.

«Говорить мы можем на разных языках, однако у нас общая речь, и слова „Урал“, „Танкоград“, „Магнитка“, „Трактор“ мы произносим с одинаковой гордостью и ощущением причастности. Придерживаемся разных точек зрения, но у нас общая историческая память. Живем в разных краях, но любим и помним тот дальний берег озера, на котором стоял когда-то родительский дом. Это и есть наш культурный код, который передается из поколения в поколение, объединяет и позволяет лучше понимать друг друга. Мы разные. Мы — родные», — отметил автор идеи, бард Олег Митяев.

Среди лауреатов — олимпийская чемпионка по гандболу Татьяна Ерохина, режиссер Антон Маслов, актер Игорь Письменный и директор московского театра танца «Гжель» Марина Куклина. Также награды получат герой России Николай Шпитонков, офтальмолог Татьяна Киселева и оперная певица Дарья Телятникова. В список также вошел инженер-машиностроитель Анатолий Подопросветов. Все они родились или начинали карьеру в Челябинской области, а сейчас добились признания за ее пределами.

