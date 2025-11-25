В конном клубе Миасса из-за укусов инфицированных клещей заболели животные

Сейчас лошадям ставят капельницы, чтобы спасти их (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В конно-спортивном клубе «Первая конная» в Миассе Челябинской области из-за проснувшихся в конце ноября клещей пироплазмозом заразились четыре лошади и несколько собак. Об этом сообщили в клубе.

«В нашей конюшне экстренная ситуация. У животных выявлен пироплазмоз. Сначала мы начали лечение собак, сейчас диагноз подтвержден уже у нескольких лошадей», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Основной причиной пироплазмоза является укус инфицированного клеща. Пик заболеваемости приходится на весну и осень, когда клещи наиболее активны. Животные могли подцепить насекомых на прогулке. Не исключено, что на клещей повлияло изменение погоды и слишком теплый ноябрь, говорит директора клуба Юлия Гордиенко. Она также не исключает, что одна из заболевших лошадей, у которой 50% поражения, может не выжить.

