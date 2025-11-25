Логотип РИА URA.RU
В конном клубе Миасса из-за укусов инфицированных клещей заболели животные

25 ноября 2025 в 15:15
Сейчас лошадям ставят капельницы, чтобы спасти их (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В конно-спортивном клубе «Первая конная» в Миассе Челябинской области из-за проснувшихся в конце ноября клещей пироплазмозом заразились четыре лошади и несколько собак. Об этом сообщили в клубе. 

«В нашей конюшне экстренная ситуация. У животных выявлен пироплазмоз. Сначала мы начали лечение собак, сейчас диагноз подтвержден уже у нескольких лошадей», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Основной причиной пироплазмоза является укус инфицированного клеща. Пик заболеваемости приходится на весну и осень, когда клещи наиболее активны. Животные могли подцепить насекомых на прогулке. Не исключено, что на клещей повлияло изменение погоды и слишком теплый ноябрь, говорит директора клуба Юлия Гордиенко. Она также не исключает, что одна из заболевших лошадей, у которой 50% поражения, может не выжить. 

Сейчас конюшня закрыта на карантин, прогулки и занятия не проводятся. «Все силы направлены на то, чтобы спасти и поддержать наших животных», — добавили в клубе. 

