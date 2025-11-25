Коренной житель Верхнеуральска стал главой этого округа
Айбулатов занимает пост главы Верхнеуральского района с 2016 года
В Челябинской области депутаты переизбрали главу Верхнеуральского муниципального округа. В третий раз им стал Сергей Айбулатов, сообщил сам глава.
«Сегодня состоялось заседание Собрания депутатов, в результате которого депутаты переизбрали меня на третий срок,только на этот раз на должность Главы Верхнеуральского муниципального округа. Этот исторический мандат — не моя личная победа. Это — оглушительное доверие, которое оказали мне жители района!» — написал Айбулатов на официальной странице в telegram-канале.
Для Айбулатова третий срок — это новый виток, а не финиш. Он пообещал решать самые сложные задачи и запустить масштабные проекты. Также поблагодарил всех за доверие.
Айбулатов — коренной житель Верхнеуральского округа. Родился 1 марта 1964 года. После окончания школы уехал в Челябинск, где поступил в вуз. Вернулся в район в марте 2012 года, где сначала работал начальником Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Верхнеуральского муниципального района.
В марте 2014 года был назначен на должность зама главы администрации района по инженерному обеспечению, строительству и ЖКХ. В марте 2016 года — впервые был избран главой Верхнеуральского муниципального района. В 2005 году награжден грамотой губернатора Челябинской области
