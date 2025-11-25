Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Челябинцы получили рассылку от Сбера о долгах перед Фондом капремонта. Скрин

25 ноября 2025 в 14:42
Челябинцы стали получать смс-уведомления о долгах

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске жителям начали приходить смс-уведомления от «Сбера», в которых их предупреждают о долгах перед Фондом капремонта области. Причем, как рассказали URA.RU читатели, никаких долгов у них нет.

«Пришло уведомление от „Сбера“ о долге перед СНОФ РО капитального ремонта МКД ЧО. Сумма — несколько тысяч рублей. При этом оплачиваю счета каждый месяц», — поделился один из читателей.

Корреспонденту URA.RU также пришло подобное «письмо счастья». Удалось выяснить, что счет, указанный в смс-уведомлении, относится к старой квартире журналиста.

URA.RU связалось с пресс-службой Фонда. Там сообщили, что региональный оператор передает платежным агентам информацию в соответствии с существующей базой данных помещений и лицевых счетов. Никаких изменений в регламент передачи данных Региональный оператор не вносил.

«На данный момент отправили запрос информации по рассылке Сбербанка. После получения официального ответа от Сбербанка, региональный оператор проинформирует дополнительно. В случае, если уведомление о найденном счете от СНОФ РО получено неправомерно, рекомендуем игнорировать данное сообщение», — отметили в пресс-службе Фонда капремонта области.

Агентство связалось с пресс-службой «Сбера». Там сообщили, что уточнят информацию.

Корреспонденту URA.RU также пришло уведомление о долгах

Фото: Павел Сидоров

