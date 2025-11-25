Челябинцам запретили оставлять авто и прицепы на газонах и детских площадках

Нельзя оставлять на газонах вагончики, трейлеры, прицепы и авто без двигателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утвердили перечень транспорта, которому запрещено парковаться на газонах, а также детских и спортивных площадках. Запрет распространяется также на механические и транспортные средства без двигателя. Об этом на 14 заседании сообщил председатель городской думы Сергей Буяков.

«Мы сегодня обратили внимание администрации города на вопросы, связанные с проблемами разукомлектованного транспорта, который мешает проезду, жизнедеятельности, вывозу мусора. На все, что касается работы городских служб, работы и жизни города Челябинска», — сообщил Буяков.

Также Буяков напомнил, что начиная с апреля 2026 года в городе заработают новые платные парковки. Такие паркинги предусмотрены в том числе рядом со многими ЖК города. При этом он напомнил, что челябинцев и гостей города, которые будут оставлять транспортные средства на газонах, будут сразу штрафовать.

На заседании уточнили перечень видов объектов, которые могут размещаться на муниципальных землях. А также обозначили, что запрещается размещать автомобили, прицепы, трейлеры, вагончики на газонах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках. Также в неположенных местах нельзя заниматься торговлей и создавать точки общественного питания.