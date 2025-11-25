В челябинских поселках похитителей кипятка из батарей найдут по цвету
Протечки легко обнаруживаются благодаря специальному красителю (архивное фото)
Фото: Александр Кондратюк © URA.RU
В систему отопления поселков Кусинского района Челябинской области запустят краситель уранин, который позволит не только обнаружить утечки теплоносителя, но и поймать похитителей кипятка из батарей. Об этом сообщили в официальном паблике местного СМИ.
«С 20 ноября в воду магистрального теплопровода добавили краситель зеленого цвета „Уранин-А“. Так что любителям бесплатной водички придется купаться в зеленой воде», — сообщает газета «Жизнь района».
Краситель уранин безвреден для людей и экологии, он помогает находить утечки в системе отопления. Однако из-за участившихся случаев кражи теплоносителя из батарей он также будет способствовать поиску нарушителей среди жителей Кусы, Медведевки и Магнитки, которые используют такую воду для стирки, мытья посуды и даже душа. В результате давление в системе падает и другим потребителям отопление попросту не доходит.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Кусинского района. Ответ будет опубликован после получения.
