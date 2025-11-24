В Институте русского языка РАН опровергли запрет на слово «жопа»

Список нецензурных слов не меняется после выхода словаря СПбГУ и состоит все из тех же хорошо знакомых корней Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Информация о том, что в русском языке появилось 14 новых матерных слов, среди которых и «жопа», не соответствует действительности. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов

«Список нецензурных слов не меняется после выхода этого словаря и состоит все из тех же хорошо знакомых корней, а остальные перечисленные в новом словаре единицы не являются табуированными. Так что ''жопа'' — не мат и не под запретом, это брань, но не нецензурная»,— уточнил Пахомов в своем telegram-канале.

Пахомов подчеркнул, что список нецензурных слов не менялся и по-прежнему включает производные только четырех корней — на «х», «п», «е» и «б». Остальные слова, фигурирующие в новом словаре, не считаются табуированными.

