В Институте русского языка РАН опровергли запрет на слово «жопа»
Список нецензурных слов не меняется после выхода словаря СПбГУ и состоит все из тех же хорошо знакомых корней
Информация о том, что в русском языке появилось 14 новых матерных слов, среди которых и «жопа», не соответствует действительности. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов
«Список нецензурных слов не меняется после выхода этого словаря и состоит все из тех же хорошо знакомых корней, а остальные перечисленные в новом словаре единицы не являются табуированными. Так что ''жопа'' — не мат и не под запретом, это брань, но не нецензурная»,— уточнил Пахомов в своем telegram-канале.
Пахомов подчеркнул, что список нецензурных слов не менялся и по-прежнему включает производные только четырех корней — на «х», «п», «е» и «б». Остальные слова, фигурирующие в новом словаре, не считаются табуированными.
Ранее СМИ со ссылкой на вышедший в апреле 2025 года Толковый словарь государственного языка РФ, подготовленный сотрудниками СПбГУ, заявили, что словарь включает расширенный перечень корней, относящихся к нецензурной брани. В числе «запрещенных» слов журналисты упоминали и слово «жопа». Однако Роскомнадзор опроверг эти домыслы.
