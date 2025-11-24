Количество сбитых беспилотников над Москвой увеличилось до девяти
24 ноября 2025 в 18:38
В ходе противодействия угрозам был предотвращен полет еще одного беспилотного летательного аппарата в направлении Москвы. В настоящее время сотрудники экстренных служб осуществляют работы в районе, где обнаружены обломки сбитого беспилотника. Количество уничтоженных дронов составляет 9, сообщает Сергей Собянин.
