Умер легендарный актер Болливуда Дхармендра: как сложилась жизнь и карьера суперзвезды Индии

Умер культовый актер Болливуда Дхармендра в возрасте 89 лет Фото: Bollywood Hungama / Wikipedia / CC BY 3.0

В Мумбаи скончался выдающийся индийский актер Дхармендра, сыгравший в 300 фильмах. На момент смерти ему было 89 лет. Об этом сообщило индийское агентство PTI.

За 60 лет в киноиндустрии Дхармендра воплотил на экране несколько сотен образов и заслужил репутацию «самого романтичного и загадочного героя» индийских фильмов. Последний фильм с участием Дхармендры должен выйти в декабре 2025 года. Как сложилась карьера ушедшего актера — в материале URA.RU.

В Мумбаи Дхармендра переехал после того как выиграл конкурс новых талантов журнала Filmfare Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Биография

Дхармендра (настоящее имя — Дхарам Сингх Деол) родился в строгой семье в деревне Насрали (округ Лудхиана, Пенджаб) в декабре 1935 года. В детстве Дхармендре даже не разрешали смотреть кино, однако мечта о съемках не покидала его.

После школы юноша решил поучаствовать в общенациональном конкурсе новых талантов журнала Filmfare. Это и стало поворотным моментом: Дхармендра победил и переехал в Мумбаи, хотя первый запланированный фильм так и не был снят. Но дебют в кино состоялся в 1960 году, а первый коммерческий успех пришел к актеру в 1961 году с фильмом «Шола Аур Шабнам».

Как карьера Дхармендры пошла вверх и он достиг статуса суперзвезды

Дебютировал актер в 1960 году и после его карьера стремительно шла вверх Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В киноиндустрии карьера Дхармендры стремительно развивалась. Среди его известных работ — фильмы «Анпадх» (1962) и «Бандини» (1963), который получил Национальную кинопремию за лучший художественный фильм на хинди.

В 1964 году в карьере актера произошел значительный прорыв. Он принял участие в съемках фильма Мохана Кумара «Ayee Milan Ki Bela», где его партнерами по съемочной площадке стали Раджендра Кумар и Сайра Бану. Кинокартина имела огромный успех у зрителей, и хотя Дхармендра исполнил роль антагониста, его талант не остался незамеченным — актера номинировали на премию Filmfare в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В том же году Дхармендра получил главную роль в военной драме Четана Ананда «Хаккат», которая была основана на событиях китайско-индийской войны 1962 года. Фильм получил высокие оценки критиков и отличные кассовые сборы, став настоящим хитом.

В 1966 году Дхармендра вновь сотрудничал с Кумари в фильме «Phool Aur Patthar». Кинолента заняла лидирующие позиции в кассовых сборах того года и превратилась в крупный блокбастер, благодаря чему актер обрел широкую известность. За эту работу он впервые был номинирован на премию Filmfare Award в номинации «Лучший актер».

В тот же год после успеха «Phool Aur Patthar» вышли такие популярные фильмы с участием Дхармендры, как «Mamta», «Devar», «Anupama» и «Aaye Din Bahar Ke». За роль в картине «Anupama» актер был удостоен памятного подарка на 14-й Национальной кинопремии.

Всего Дхармендра сыграл в более чем 300 фильмах Фото: Кадр из фильма «Зита и Гита» , реж. Рамеш Сиппи, 1972

Значимый прорыв в карьере Дхармендры произошел в 1968 году. Детективный триллер Атмы Рама «Шикар» и шпионский триллер режиссера Рамананда Сагара «Анкхен» снискали одобрение зрителей и стали кассовыми хитами. При этом «Анкхен» занял первое место по сборам в том году.

Последующие кинопроекты с участием Дхармендры и Хемы Малини — фильмы «Tum Haseen Main Jawan» (режиссер Бхаппи Сони) и «Sharafat» (режиссер Асит Сен) — также имели большой коммерческий успех. В 1970 году он снялся в фильме «Mera Naam Joker» Раджа Капура, где актер исполнил второстепенную роль. При выходе картина не имела успеха, но спустя годы приобрела статус культовой, и многие кинокритики причислили ее к числу лучших индийских фильмов всех времен.

В 1972 году актер продолжил серию успешных проектов, снявшись в крупномасштабном блокбастере «Сита и Гита», а также в популярных фильмах «Раджа Джани» и «Самадхи». Успех, начавшийся с фильма «Мера Гаон Мера Деш» в 1971 году и продолжившийся с выходом «Seeta Aur Geeta», «Raja Jani» и «Samadhi» в 1972-м, вывел Дхармендру в ряд лидеров среди современников и закрепил за ним статус «суперзвезды».

В период после 1977 года уровень качества фильмов с участием Дхармендры стал снижаться, что отразилось на размерах кассовых сборов. Тем не менее его изначальная привлекательность для зрителей сохранилась, и актер продолжал иметь определенный успех вплоть до 1990-х годов. В 1997 году за значительный вклад в развитие кинематографа Дхармендра был удостоен премии Filmfare.

Так за плечами актера более 300 ролей, сыгранных в разных жанрах. Последний фильм с участием Дхармендры должен выйти в декабре 2025 года.

Личная жизнь

В первый брак актер вступил в возрасте 19 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Актер вступил в брак еще в возрасте 19 лет по воле своих родителей на Пракаш Каур. Уже в Болливуде он познакомился с Хемой Малини.

Дебютом Малини в кино стало сотрудничество с Раджем Капуром, и фильм имел большой успех. После этого актриса стала получать многочисленные предложения о съемках. В 1969 году она подписала контракт на участие в нескольких фильмах с Дхармендрой, среди которых были такие известные картины, как «Любимый Раджа» и «Зита и Гита». Так началось их плодотворное творческое партнерство, которое также легло в основу одной из самых романтичных историй любви в Болливуде.

На протяжении многих лет актерский дуэт Дхармендры и Хемы Малини считался самым коммерчески успешным в индийском кинематографе. Совместные работы артистов обрели статус культовых как в Индии, так и за ее пределами.

Родители пытались устроить личную жизнь Малини, и среди ее потенциальных женихов были известные и состоятельные люди, в том числе актеры. Однако девушка отвергла все предложения.

Любовная история пары активно обсуждалась в индийской прессе. Семьи влюбленных тяжело переживали разгоревшийся скандал. После смерти отца актрисы в 1978 году от инфаркта пара решила узаконить свои отношения.

У него есть дети от двух браков. От первого брака — два сына (Санни и Бобби), которые добились успеха в актерской карьере, а также две дочери (Вижита и Аджита). Во втором браке с Хемой Малини родились две дочери — Эшу и Ахана.

Как за годы активной карьеры пошатнулось состояние здоровья актера

В течение 2015–2020 годов Дхармендра испытывал ряд проблем со здоровьем: его беспокоили боли в спине, случались мышечные растяжения и проявлялась слабость, из-за чего иногда приходилось ложиться в больницу. В 2025 году актеру провели операцию по пересадке роговицы в связи с повреждением роговицы левого глаза.

Также сообщалось, что в конце октября 2025 года Дхармендра был доставлен в больницу с жалобами на проблемы с дыханием. По информации журналистки Вики Лалвани, пациента поместили в отделение интенсивной терапии для наблюдения, а после того как его состояние стабилизировалось и все жизненно важные показатели пришли в норму, его выписали из больницы спустя несколько часов.

Во сколько лет умер Дхармендра

На момент смерти актеру было 89 лет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Умер Дхармендра в возрасте 89 лет. Смерть звезды наступила после непродолжительной болезни. «Дхармендра, звезда, ставший легендой шоу-бизнеса за 65-летнюю карьеру, включающую 300 фильмов, от „Сатьякам“ до „Шолай“, скончался в понедельник, сообщила полиция», — пишет индийское PTI. Там же отметили, что подтверждения от семьи пока не поступало.