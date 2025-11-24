Запретили ли слово «жопа»: как его можно говорить и писать

Новость о запрете нецензурного слова на букву «ж» облетело соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В понедельник в СМИ активно обсуждают тему признания нецензурным слова «жопа». Можно ли продолжать использовать слово в личной беседе и в медиа — в материале URA.RU.

Что случилось

Днем 24 ноября в СМИ и телеграм-каналах начали распространять информацию о том, что слово «жопа» официально запретили для использования в СМИ. Причиной стало добавление нецензурного слова в новый Толковый словарь государственного языка. На это обратил внимание телеграм-канал SHOT.

Всего в словаре, выпущенном сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета, содержится 14 корней слов, которые относятся к нецензурной брани. Попавшие в перечень слова могут считаться нецензурными, что можно использовать в правоприменительной практике.

Продолжение после рекламы

Запретили ли «жопу» на самом деле

Однако вскоре последовало опровержение информации от Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что расширения списка запрещенных в средствах массовой информации слов не было.

Несмотря на то, что в «Толковом словаре государственного языка Российской Федерации» перечислены 14 корней слов (например, корни слов «говно» и «мудак»), запрещены для использования лишь четыре широко известных матерных корня на «х», «п», «е» и «б».