Глава Ростеха заявил о рекордном производстве снарядов и авиабомб в России

Чемезов заявил, что объемы выпуска вооружений в РФ намного выше, чем были до начала СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия выпускает снарядов и авиабомб больше, чем все страны мира. Об этом сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, объемы производства вооружений в стране значительно выросли по сравнению с периодом до начала СВО.

«Объемы выпуска — несопоставимые с тем, что было до СВО. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», — заявил Чемезов ТАСС. Он отметил, что среди производимой продукции — не только снаряды и авиабомбы, но и самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое.