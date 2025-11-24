Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Глава Ростеха заявил о рекордном производстве снарядов и авиабомб в России

Чемезов: Россия выпускает снарядов и авиабомб больше, чем все страны мира
24 ноября 2025 в 18:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Чемезов заявили, что объемы выпуска вооружений в РФ намного выше, чем было до начала СВО

Чемезов заявил, что объемы выпуска вооружений в РФ намного выше, чем были до начала СВО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия выпускает снарядов и авиабомб больше, чем все страны мира. Об этом сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, объемы производства вооружений в стране значительно выросли по сравнению с периодом до начала СВО.

«Объемы выпуска — несопоставимые с тем, что было до СВО. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», — заявил Чемезов ТАСС. Он отметил, что среди производимой продукции — не только снаряды и авиабомбы, но и самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое.

Ранее глава «Ростеха» заявлял, что через два-три года Россия вернется на второе место в мире по объему экспорта оружия. По его словам, наращивая производство вооружений, страна укрепляет свои позиции на мировом рынке. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что экспорт российского оружия влияет на положение страны в глобальной политике и привлекает внимание государств, ищущих альтернативу западному вооружению.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал