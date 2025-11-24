Лобода посетовала, что не может писать хиты на украинском языке

Певице запрещен въезд в России до 2072 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Экс-участница группы «Виагра» Светлана Лобода, отказавшаяся от выступлений в России, призналась, что не может написать хит на украинском языке. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

«Пока у меня не получилось, наверное, ни одного такого мега-хита, которые я делаю на русском языке, потому что я всю жизнь говорю на русском языке, я чувствую это», — сказала певица. Ее слова приводит telegram-канал Украина.ру.