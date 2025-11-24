Европа почти опустошила свои подземные хранилища газа
Сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября
Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) бьет рекорды, хотя настоящие холода в Европу еще не пришли. Об этом сообщает компания «Газпром».
«Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из подземных хранилищ уже бьют рекорды», — говорится в официальном telegram-канале компании. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений.
Сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября. На тот момент ПХГ были заполнены лишь на 83%. Это ниже оптимальных показателей. В частности:
- в Германии, которая занимает первое место в Европе по мощностям хранения газа, уровень заполненности составил 76%;
- в Нидерландах, занимающих третье место по объемам хранения, — 72%.
К 21 ноября общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился ниже 80 %. Это один из наименьших показателей на эту дату за последние десять лет. Впереди у Европы — несколько месяцев зимней погоды. Эксперты предупреждают, что при сильных или длительных холодах недостаточные запасы газа в ПХГ могут создать серьезные проблемы. Есть риск, что надежное газоснабжение потребителей окажется под угрозой.
