Европа почти опустошила свои подземные хранилища газа

Сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) бьет рекорды, хотя настоящие холода в Европу еще не пришли. Об этом сообщает компания «Газпром».

«Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из подземных хранилищ уже бьют рекорды», — говорится в официальном telegram-канале компании. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений.

Сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября. На тот момент ПХГ были заполнены лишь на 83%. Это ниже оптимальных показателей. В частности:

в Германии, которая занимает первое место в Европе по мощностям хранения газа, уровень заполненности составил 76%;

в Нидерландах, занимающих третье место по объемам хранения, — 72%.