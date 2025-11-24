РФ запустила программу предоставления виз иностранцам, которые разделяют общие ценности Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сотни британцев стремятся получить «визу общих ценностей» и обосноваться в России. Об этом сообщает издание Daily Star.

«Сотни британцев подают заявления на получение вида на жительство в России, потому что их раздражает, что Британия „слишком прогрессивная“», — пишет Daily Star. Согласно статье, основные причины, которые побуждают жителей западных стран к такому решению: несогласие с воук-идеологией и практиками, которые, по их мнению, чрезмерно распространены в их странах; стремление к традиционным ценностям; недовольство экономическим курсом своих стран, включая постоянное повышение налогов.

Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, которая оказывает содействие иностранцам в переезде, отмечает, что еженедельно ему поступает от 50 до 80 запросов из Великобритании. Он подчеркивает, что многие люди недовольны путем, которым идет их страна, и тем, что налоговые средства направляются на поддержку Украины.

