Daily Star: сотни британцев хотят перебраться в Россию
РФ запустила программу предоставления виз иностранцам, которые разделяют общие ценности
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Сотни британцев стремятся получить «визу общих ценностей» и обосноваться в России. Об этом сообщает издание Daily Star.
«Сотни британцев подают заявления на получение вида на жительство в России, потому что их раздражает, что Британия „слишком прогрессивная“», — пишет Daily Star. Согласно статье, основные причины, которые побуждают жителей западных стран к такому решению: несогласие с воук-идеологией и практиками, которые, по их мнению, чрезмерно распространены в их странах; стремление к традиционным ценностям; недовольство экономическим курсом своих стран, включая постоянное повышение налогов.
Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, которая оказывает содействие иностранцам в переезде, отмечает, что еженедельно ему поступает от 50 до 80 запросов из Великобритании. Он подчеркивает, что многие люди недовольны путем, которым идет их страна, и тем, что налоговые средства направляются на поддержку Украины.
Россия запустила программу предоставления виз иностранцам, которые разделяют общие с Россией ценности. По заявлениям официальных лиц, данная инициатива привлекает значительное количество заявок. В рамках программы ежемесячно на визу подают до 150 человек. По словам депутата Госдумы Марии Бутиной, большинство из тех, кто претендует на визу, — граждане Германии, Франции и США.
