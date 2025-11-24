Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Daily Star: сотни британцев хотят перебраться в Россию

24 ноября 2025 в 18:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
РФ запустила программу предоставления виз иностранцам, которые разделяют общие ценности

РФ запустила программу предоставления виз иностранцам, которые разделяют общие ценности

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сотни британцев стремятся получить «визу общих ценностей» и обосноваться в России. Об этом сообщает издание Daily Star.

«Сотни британцев подают заявления на получение вида на жительство в России, потому что их раздражает, что Британия „слишком прогрессивная“», — пишет Daily Star. Согласно статье, основные причины, которые побуждают жителей западных стран к такому решению: несогласие с воук-идеологией и практиками, которые, по их мнению, чрезмерно распространены в их странах; стремление к традиционным ценностям; недовольство экономическим курсом своих стран, включая постоянное повышение налогов.

Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, которая оказывает содействие иностранцам в переезде, отмечает, что еженедельно ему поступает от 50 до 80 запросов из Великобритании. Он подчеркивает, что многие люди недовольны путем, которым идет их страна, и тем, что налоговые средства направляются на поддержку Украины.

Продолжение после рекламы

Россия запустила программу предоставления виз иностранцам, которые разделяют общие с Россией ценности. По заявлениям официальных лиц, данная инициатива привлекает значительное количество заявок. В рамках программы ежемесячно на визу подают до 150 человек. По словам депутата Госдумы Марии Бутиной, большинство из тех, кто претендует на визу, — граждане Германии, Франции и США.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал