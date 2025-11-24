Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Девушка, родившая ребенка в туалете, заявила, что не знала о своей беременности

В Забайкалье 17-летняя студентка родила в туалете и бросила младенца
24 ноября 2025 в 18:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Непредвиденные роды произошли в общежитии колледжа в Агинском округе

Непредвиденные роды произошли в общежитии колледжа в Агинском округе

Фото: Илья Московец © URA.RU

17-летняя студентка колледжа не знала о своей беременности и случайно родила в туалете общежития. Инцидент произошел в Агинском округе Забайкальского края, сообщили в региональном СК. 

«Она не знала о ребёнке, не знала о том, что беременна», — передает РИА Новости заявление СК. По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье.

23 ноября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в Агинском округе 17-летней девушки и новорожденного после непредвиденных родов. Они случились в туалете. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и запрашивают необходимые медицинские документы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал