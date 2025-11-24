Девушка, родившая ребенка в туалете, заявила, что не знала о своей беременности
Непредвиденные роды произошли в общежитии колледжа в Агинском округе
Фото: Илья Московец © URA.RU
17-летняя студентка колледжа не знала о своей беременности и случайно родила в туалете общежития. Инцидент произошел в Агинском округе Забайкальского края, сообщили в региональном СК.
«Она не знала о ребёнке, не знала о том, что беременна», — передает РИА Новости заявление СК. По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье.
23 ноября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в Агинском округе 17-летней девушки и новорожденного после непредвиденных родов. Они случились в туалете. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и запрашивают необходимые медицинские документы.
