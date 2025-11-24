В ХМАО мэрия угодила в скандал из-за продажи списанных иномарок

Иномарки продавали за три тысячи рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) разгорается конфликт между администрацией и местным предпринимателем Евгением Городиловым. Он утверждает, что законно выиграл торги и выкупил три списанные иномарки, однако городские власти отказываются передавать ему автомобили.

«Я выиграл электронные торги абсолютно законно, выполнил все условия, а теперь мэрия просто не отдает машины. Я был вынужден обратиться в прокуратуру и УФАС, чтобы доказать свою правоту», — рассказал Городилов URA.RU.

По словам предпринимателя, на торги выставили три автомобиля — Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Hiace — с начальной ценой 3,6 тысячи рублей. В процессе аукциона он поднял ставку до 1 млн 100 тысяч рублей и одержал победу, перечислив деньги продавцу. Однако автомобили ему так и не передали.

В администрации заявляют, что предприниматель нарушил условия закупки. По версии мэрии, для участия в торгах он предоставил недействительный договор с утилизатором. «Была представлена копия договора с ООО „Глобал Метал“, отвечающего признакам фиктивности. Впоследствии компания письменно подтвердила отсутствие договорных отношений. В связи с этим НГМКУ КХ „СЕЗ“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением», — сообщили в администрации.