Мэрия из ХМАО нашла компромисс со скандальным подрядчиком переправы через Конду

24 ноября 2025 в 20:20
Мэрии Урая удалось договориться с подрядчиком переправы через Конду

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэрия Урая договорилась с подрядчиком ООО «УрайРечфлот» по вопросу работы понтонной переправы через реку Конда. Стороны нашли решение, которое позволит сохранить действующий тариф и не останавливать переправу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ситуации.

«Подрядчик в итоге согласился на условия, которые выдвинула администрация. Стоимость проезда не увеличится, переправа продолжит работу», — подтвердил собеседник. Условия достигнутого соглашения пока не раскрываются.

URA.RU направило запрос в мэрию Урая с просьбой прокомментировать детали договоренностей. Ответ ожидается.

Ранее компания «УрайРечфлот» требовала увеличить ежемесячную субсидию с 671 тысяч до более чем миллиона рублей и предупреждала о готовности демонтировать понтон и повысить стоимость проезда с 100 до 600 рублей.

