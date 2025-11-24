Мэрия из ХМАО нашла компромисс со скандальным подрядчиком переправы через Конду

Мэрии Урая удалось договориться с подрядчиком переправы через Конду Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэрия Урая договорилась с подрядчиком ООО «УрайРечфлот» по вопросу работы понтонной переправы через реку Конда. Стороны нашли решение, которое позволит сохранить действующий тариф и не останавливать переправу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ситуации.

«Подрядчик в итоге согласился на условия, которые выдвинула администрация. Стоимость проезда не увеличится, переправа продолжит работу», — подтвердил собеседник. Условия достигнутого соглашения пока не раскрываются.

URA.RU направило запрос в мэрию Урая с просьбой прокомментировать детали договоренностей. Ответ ожидается.

