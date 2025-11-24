Курганская область выполнила обязательства по восстановлению жилья в Краснодоне
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганская область полностью выполнила работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в Краснодонском округе, которые изначально были запланированы на 2025 год. Строительные мероприятия охватили пять объектов в городах Краснодон, Суходольск, Молодогвардейск, а также в поселке Краснодон. Об этом сообщает Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.
«Сотрудничество Курганской области и Краснодонского муниципального округа регламентировано соглашением, подписанным главой округа Сергеем Козенко и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Итоговые акты подписаны по каждому объекту, работы выполнены в установленный срок», — говорится в сообщении департамента в официальном telegram-канале.
Приемку обновленных объектов проводили представители заказчика в лице ГКУ «Управление капитального строительства Курганской области» совместно с сотрудниками Администрации Краснодонского муниципального округа. Комиссия подтвердила качество выполненных работ.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области с начала года отправили почти 1200 безадресных гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области. «Почта России» доставляла их благотворительным организациям и фондам — таким как Народный фронт, Социальный навигатор и Российский Красный Крест — которые передают помощь нуждающимся в приграничных регионах.
