В Курганской области в октябре 2025 года выросли цены на моторное топливо и яйца, тогда как сахар и туристические путевки подешевели. Подорожание топлива связано с ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом URA.RU сообщает Курганский центробанк, основываясь на данных Росстата.

«Значительнее всего подорожало моторное топливо на 2,57%. Это связано со снижением объемов производства бензина из-за ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах и продолжающимся ростом сезонного спроса. Выросли цены на яйца на 10,35% из-за возросших издержек, в том числе на транспортные расходы и оплату труда», — отмечает пресс-служба Курганского центробанка.

Также выросли цены на парфюмерию, косметику, медицинские товары, трикотаж и обувь. При этом подешевел сахар на 2,44% благодаря увеличению предложения нового сезона и наличию запасов, а зарубежные путевки стали доступнее из-за снижения спроса и укрепления рубля. В регионе отмечается более высокое увеличение цен на продукты питания, чем в среднем по России.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за январь-октябрь текущего года во всех категориях хозяйств отмечено снижение производства молока на 7,6% и яиц на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом численность птицы выросла на 4%, а поголовье крупного рогатого скота, включая коров, уменьшилось.