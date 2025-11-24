Уголовные дела, отключение воды и интервью блогера: главные новости Кургана за 24 ноября
Домашний арест курганских сестер Камшиловых продлится до 19 января
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский областной суд продлил срок домашнего ареста сестрам Камшиловым до 19 января 2026 года. Обвиняемые связаны с делами о мошенничестве в сфере автострахования. Суд учел обстоятельства дела и ходатайство следствия, решение озвучил судья Денис Кирьянов. О других событиях Курганской области 24 ноября — в подборке URA.RU.
В Кургане отключат воду
В Кургане 26 ноября запланировано отключение холодного водоснабжения в шести жилых домах на улице Бурова-Петрова. Работы вызваны необходимостью проведения ремонта на сетях водоснабжения сторонней организацией. Временное ограничение подачи воды будет с 9:00 до 17:00, потребителей просят заранее запастись водой, сообщают в АО «Водный Союз».
Когда появится проект моста на шоссе Тюнина
Проектирование нового путепровода вдоль шоссе Тюнина в Кургане идет согласно графику и должно завершиться подготовкой проектной документации и экспертизой до конца следующего года. Объект предназначен для защиты от возможных паводков. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале.
Ранее судимый курганец расчленил пенсионерку
Житель Кургана обвиняется в жестоком убийстве пенсионерки, с которой распивал спиртное. Мужчина нанес жертве множественные удары, расчленил тело и спрятал рядом с гаражным кооперативом. Он задержан. Подозреваемому предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет области.
Новое назначение в молодежном центре
Алексей Суворов, бывший руководитель воспитательной работы Курганского государственного колледжа, назначен директором Областного молодежного центра. Центр подчиняется комитету по молодежной политике Курганской области и занимается развитием досуга, образования и социальных услуг для молодежи.
Популярный блогер гордится уральским говором
Популярный блогер Максим Лутчак из Курганской области заявил, что гордится своим уральским говором и не намерен менять его после переезда в Москву. Он выделил особенности речи, знакомые именно уральцам, а также рассказал о своем творческом пути и жизненных наблюдениях в интервью каналу «Курганистан» на URA.RU.
Материал из сюжета:Главное за день в Кургане
