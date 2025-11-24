Уголовные дела, отключение воды и интервью блогера: главные новости Кургана за 24 ноября

Домашний арест курганских сестер Камшиловых продлится до 19 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд продлил срок домашнего ареста сестрам Камшиловым до 19 января 2026 года. Обвиняемые связаны с делами о мошенничестве в сфере автострахования. Суд учел обстоятельства дела и ходатайство следствия, решение озвучил судья Денис Кирьянов. О других событиях Курганской области 24 ноября — в подборке URA.RU.

В Кургане отключат воду

В Кургане 26 ноября запланировано отключение холодного водоснабжения в шести жилых домах на улице Бурова-Петрова. Работы вызваны необходимостью проведения ремонта на сетях водоснабжения сторонней организацией. Временное ограничение подачи воды будет с 9:00 до 17:00, потребителей просят заранее запастись водой, сообщают в АО «Водный Союз».

Когда появится проект моста на шоссе Тюнина

Проектирование нового путепровода вдоль шоссе Тюнина в Кургане идет согласно графику и должно завершиться подготовкой проектной документации и экспертизой до конца следующего года. Объект предназначен для защиты от возможных паводков. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале.

Ранее судимый курганец расчленил пенсионерку

Житель Кургана обвиняется в жестоком убийстве пенсионерки, с которой распивал спиртное. Мужчина нанес жертве множественные удары, расчленил тело и спрятал рядом с гаражным кооперативом. Он задержан. Подозреваемому предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет области.

Новое назначение в молодежном центре

Алексей Суворов, бывший руководитель воспитательной работы Курганского государственного колледжа, назначен директором Областного молодежного центра. Центр подчиняется комитету по молодежной политике Курганской области и занимается развитием досуга, образования и социальных услуг для молодежи.

Популярный блогер гордится уральским говором