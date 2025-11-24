В Москве ВККС дала разрешение на арест бывшего курганского судьи Валерия Козлова
Высшая коллегия судей разрешила арестовать бывшего судью из Кургана
Фото: Илья Московец © URA.RU
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест бывшего судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова, который, по версии следствия, способствовал незаконному освобождению преступника. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи, председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке Козлова Валерия», — огласил решение глава коллегии Николай Тимошин.
По данным следствия, Валерия Козлова подозревают в причастности к незаконному освобождению из колонии Виталия Звонарева по кличке «Малой», связанного с одной из местных преступных группировок «Локомотив». Звонарев был осужден за убийство, но вышел из колонии на основании подложного медицинского заключения. В материалах дела, которое огласил суд, мать Звонарева подкупила врача, чтобы тот выдал фальсифицированный диагноз рака мочевого пузыря ее сыну. Позже Звонарев был возвращен в колонию, а в отношении Козлова возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки, фальсификации доказательств, вынесении заведомо неправосудного решения и пособничестве в побеге из мест лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что следователи подозревают Козлова в получении взяток через своего помощника за вынесение решения о незаконном освобождении из колонии. Ареста экс-судьи потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.
