В Москве ВККС дала разрешение на арест бывшего курганского судьи Валерия Козлова

По данным следствия, Валерия Козлова подозревают в причастности к незаконному освобождению из колонии Виталия Звонарева по кличке «Малой», связанного с одной из местных преступных группировок «Локомотив». Звонарев был осужден за убийство, но вышел из колонии на основании подложного медицинского заключения. В материалах дела, которое огласил суд, мать Звонарева подкупила врача, чтобы тот выдал фальсифицированный диагноз рака мочевого пузыря ее сыну. Позже Звонарев был возвращен в колонию, а в отношении Козлова возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки, фальсификации доказательств, вынесении заведомо неправосудного решения и пособничестве в побеге из мест лишения свободы.