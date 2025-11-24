Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Эксперт рассказал, что будет с рублем в ближайшем будущем

Аналитик Беляев заявил о вероятном плавном ослаблении рубля к доллару и евро
24 ноября 2025 в 22:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В настоящее время рублевые банковские депозиты могут принести более высокий доход

В настоящее время рублевые банковские депозиты могут принести более высокий доход

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В среднесрочной перспективе рубль может постепенно ослабнуть по отношению к доллару и евро. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Темпы роста российской экономики составляют не выше 1% в годовом выражении, а инфляция — около 7%. В таких условиях о по-настоящему крепком рубле говорить не приходится. Скорее всего, нас ожидает плавное ослабление рубля по отношению к доллару и евро», — заявил Беляев в интервью «Ридиус». 

На внебиржевом рынке доллар опускался ниже 77 рублей, евро — до 89,7 рубля. Однако, по словам эксперта, делать долгосрочные выводы сложно, поскольку колебания рубля во многом носят искусственный характер. Финансовый аналитик заключил, что сейчас достаточно благоприятное время для покупки иностранной валюты. При этом вложения в доллары и евро — субъективное решение, тогда как рублевые банковские депозиты могут принести более высокий доход, уверен он. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал