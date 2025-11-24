Родительские права отобрали у россиянки, бросившей новорожденную дочь в туалете Турции

Женщина хотела вернуть дочь через суд, но ей отказали Фото: Размик Закарян © URA.RU

Московский областной суд отклонил жалобу Екатерины Бурнашкиной, которая оставила новорожденную дочь в туалете в аэропорту Антальи (Турция), на решение лишить ее родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Московский областной суд 24 ноября 2025 года оставил решение Павлово-Посадского суда без изменений, оно вступило в законную силу. В судебном заседании приняли участие представители ответчика, сама Бурнашкина не явилась», — отметили ТАСС в пресс-службе суда.

В феврале уголовный суд Антальи приговорил Бурнашкину к 15 годам заключения, однако после подачи апелляции в июле ее освободили из-под стражи. В подмосковной Электростали в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).

