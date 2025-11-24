Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Белгородской области повреждены дома и инфраструктура после атак дронов

24 ноября 2025 в 22:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Домовладения и прочая инфраструктура атакованы Украиной в Белгородской области

Домовладения и прочая инфраструктура атакованы Украиной в Белгородской области

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Белгородской области в результате масштабных атак беспилотников повреждены жилые дома, коммерческая и транспортная инфраструктура. В ходе обстрелов пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Шесть муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. В Валуйском округе FPV-дрон атаковал автомобиль — ранен водитель. В Грайворонском округе повреждены частные домовладения, коммерческий объект и транспортные средства. В других районах зафиксированы разрушения инфраструктурных объектов и жилых построек», — сообщил губернатор региона в telegram-канале.

Пострадавший получил медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Специалисты продолжают уточнять масштабы разрушений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал