В Белгородской области повреждены дома и инфраструктура после атак дронов
Домовладения и прочая инфраструктура атакованы Украиной в Белгородской области
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Белгородской области в результате масштабных атак беспилотников повреждены жилые дома, коммерческая и транспортная инфраструктура. В ходе обстрелов пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Шесть муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. В Валуйском округе FPV-дрон атаковал автомобиль — ранен водитель. В Грайворонском округе повреждены частные домовладения, коммерческий объект и транспортные средства. В других районах зафиксированы разрушения инфраструктурных объектов и жилых построек», — сообщил губернатор региона в telegram-канале.
Пострадавший получил медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Специалисты продолжают уточнять масштабы разрушений.
