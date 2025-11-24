Семенович рассказала, как борется с соблазнами в еде

Семенович поделилась, как ей удается сохранять фигуру Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певица Анна Семенович для поддержания фигуры старается придерживаться строгих диет. Звезда в беседе с журналистами рассказала о своем подходе к питанию.

«Я по возможности делаю все, что от меня зависит, дабы иметь стройную фигуру», — сообщила Семенович «Общественной службе новостей». Она уточнила, что старается сидеть на строгих диетах, однако часто срывается.

По словам артистки, ей нелегко долго соблюдать режим питания. «Я, честно говоря, люблю поесть. <...> на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться», — призналась певица.

