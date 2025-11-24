Над Россией формируется зона интенсивных полярных сияний

Ученые сообщили о формировании зоны интенсивных полярных сияний над Россией Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Над территорией России формируется зона ярких полярных сияний из-за воздействия корональной дыры на Солнце. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«В восточном полушарии Земли наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний. Их нижняя граница спустилась за последние полчаса до широт Москвы, Казани, Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении, которое приводит «Mail.Наука». Центр интенсивности полярного овала сейчас находится в Восточной Сибири, но в ближайшие 3–4 часа он сместится к центральным регионам европейской части России.