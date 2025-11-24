Над Россией формируется зона интенсивных полярных сияний
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Над территорией России формируется зона ярких полярных сияний из-за воздействия корональной дыры на Солнце. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«В восточном полушарии Земли наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний. Их нижняя граница спустилась за последние полчаса до широт Москвы, Казани, Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении, которое приводит «Mail.Наука». Центр интенсивности полярного овала сейчас находится в Восточной Сибири, но в ближайшие 3–4 часа он сместится к центральным регионам европейской части России.
Специалисты отмечают, что гарантировать сохранение яркости сияний невозможно, однако вероятность увидеть их остается высокой. Земля оказалась под воздействием корональной дыры на двое суток раньше прогноза. Спутники фиксируют резкий рост скорости и температуры солнечного ветра. Магнитных бурь пока не зарегистрировано — обычно они развиваются с задержкой в несколько часов.
