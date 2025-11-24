В Совфеде заявили, что Арктика ключ к доминированию в мире

В России рассказали, какое значение для мира несет Арктика Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Арктика — ключ к доминированию в мире. Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, тот, кто завладеет ресурсами региона, сможет сохранить современное однополярное мироустройство или сформировать новое многополярное.

«Арктика — это абсолютно точно геополитика… Если упрощать, то можно говорить о том, что кто завладеет ресурсами Арктики, тот либо сохранит нынешнюю модель мироустройства западноцентричную, либо получит ресурсы для формирования новой модели — модели многополярной, модели, где такую же роль будут играть и Восток, и Юг, даже не имея собственного выхода к Арктике», — сказал Косачев. Такое мнение он высказал в ходе круглого стола «Новая геополитика в Арктике» на площадке Совета Федерации.

Он также отметил, что США стремятся получить больший сектор Арктики, чем и положено, чтобы усилить свои позиции в будущих геополитических спорах. Он добавил, что Штаты готовы идти на это даже в ущерб своим союзникам в Европе.

Среди причин важности Арктики Косачев назвал значительные запасы ресурсов: по его словам, в регионе сосредоточено до 13 % всех земных запасов нефти и до 30 % запасов газа. Кроме того, вице-спикер обратил внимание на то, что климат в Арктике меняется быстрее, чем в других частях планеты — регион нагревается в три-четыре раза быстрее, чем вся остальная планета. Еще один фактор — логистика. По мнению Косачева, контроль над Арктикой открывает принципиально новые возможности в этой сфере.

Также парламентарий предположил, что некоторые события, происходящие вокруг России, связаны именно с борьбой за влияние в Арктике. Он отметил, что ситуация на Украине может быть следствием стремления Запада консолидироваться против России, чтобы ослабить ее геополитическую роль, в том числе в арктическом регионе.